ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
Референс: ATN331002
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет чёрное матовое стекло) 2-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 156 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Количество мест 2-постовая horizontal/vertical
Цветовой оттенок matt black
Режим фиксации 4 точки крепления
Область применения монтаж
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718372
|15.65
|8.54
|1.11
|см.
|85
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481718379
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|823
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606481718376
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.02
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.056 кг
Ширина 156.5 мм
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Тип документа
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