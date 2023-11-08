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ATN001435
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001435
ATN001435

ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001435
Линейка AtlasDesign

Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете БАЗАЛЬТ Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Черный
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010250925.27.29.6 см. 0.08кг.
BAG
28шт.46902010251088.919.523.2 см. 0.738кг.
CAR
316шт.1469020102510510.624.240.4 см. 1.66кг.
P12
41440шт.110.480120 см. 167.355кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Термостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
Термостат серии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482890
Формат PDF
Размер 474.58 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482890
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