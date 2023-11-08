Продукты
ATN001401
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ
ATN001401
ATN001401

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001401
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Черный
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010242171.310.516.5 см. 0.018кг.
BAG
210шт.46902010242248.99.223 см. 0.239кг.
CAR
340шт.1469020102422110.624.240.4 см. 1.138кг.
P12
43600шт.110.480120 см. 120.368кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
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