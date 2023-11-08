ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
Референс: ATN331004
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет чёрное матовое стекло) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Название Nature
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718396
|29.87
|8.5
|1.11
|см.
|150
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481718393
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.044
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|23606481718390
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.46
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 293.7 мм
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Тип документа
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