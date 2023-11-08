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ATN361004
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN361004
ATN361004

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ

Референс: ATN361004
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет черный) 4-постовая Рамки выполнены из высококачественного закаленного стекла и отлично дополнят современный стильный интерьер. Закалённое стекло гарантирует устойчивость к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней рамки подчёркивает изысканность форм

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Черный
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102102529.878.51.11 см. 132.21г.
BAG
26шт.1360648221460337.210.618.6 см. 1.464кг.
CAR
312шт.2360648221460038.412.138.4 см. 3кг.
P12
4576шт.33606482214607120111.880 см. 176кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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