ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
Референс: ATN360102
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белый) 2-постовая Рамки выполнены из высококачественного закаленного стекла и отлично дополнят современный стильный интерьер. Закалённое стекло гарантирует устойчивость к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней рамки подчёркивает изысканность форм
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Ширина 156 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020714
|15.65
|8.54
|1.11
|см.
|120.43
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606482214542
|37.2
|10.6
|18.6
|см.
|1.207
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606482214549
|38.4
|12.1
|38.4
|см.
|3
|кг.
P12
|4
|—
|768
|шт.
|33606482214546
|120
|111.8
|80
|см.
|152
|кг.
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