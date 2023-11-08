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ATN320304
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
ATN320304

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN320304
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло алюминий) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Название Nature
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок алюминий
Дополнительные характеристики
Материал ABS + glass: frame
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171819829.878.51.11 см. 241г.
BB1
26шт.1360648171819537.218.610.6 см. 1.587кг.
CAR
312шт.2360648171819238.438.412.1 см. 3.55кг.
P12
4576шт.12080111.8 см. 187кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.189 кг
Ширина 293.7 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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