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ATN000311
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000311
ATN000311
ATN000311
ATN000311
ATN000311
ATN000311

ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000311
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 1-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия механизм
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895838427.17.14 см. 72г.
BB1
210шт.1360648958384923.219.58.9 см. 818г.
CAR
360шт.4360648958384040.424.228.8 см. 5.2кг.
P12
41800шт.12080110 см. 131.3кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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