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ATN000105
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000105

ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000105
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый пятиместная. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 367 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 5-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Вес нетто 0.063 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958301936.78.31.1 см. 63г.
BB1
25шт.1360648958301637.218.610.6 см. 455г.
CAR
330шт.4360648958301738.438.433.2 см. 3.26кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 77кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 367 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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