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ATN000171
ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000171

ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000171
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895832937.17.14 см. 76г.
BB1
25шт.13606489583290239.28.9 см. 442г.
CAR
320шт.4360648958329140.424.210.6 см. 1.95кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 194кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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