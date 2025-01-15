ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
Референс: ATN220103
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Air (цвет белый) трехместная. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Дизайн рамок AtlasDesign Air создает иллюзию парения, придавая интерьеру легкость и воздушность. Преобразите свой дом с помощью рамок AtlasDesign Air, которые станут изысканным дополнением к любому стилю в различной цветовой гамме.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Не содержит (без) галогенов Да
Глубина 11
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201041313
|31
|9.5
|1.1
|см.
|0.043
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|—
|9.6
|40.4
|7.3
|см.
|0.287
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|—
|20.3
|40.9
|15.3
|см.
|1.314
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|122
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество)
02-11.1-6.4.1-1006
Формат PDF
Размер 625.37 kB
Срок действия: 30/09/2024 - 16/11/2029
02-11.1-6.4.1-1006
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