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ATN000104
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000104

ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000104
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый четырёхместная. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.052 кг
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958300229.68.31.1 см. 52г.
BB1
215шт.1360648958300937.218.610.6 см. 915г.
CAR
390шт.4360648958300038.438.433.2 см. 6.01кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 126кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 296 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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