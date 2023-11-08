ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000104
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый четырёхместная. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.052 кг
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583002
|29.6
|8.3
|1.1
|см.
|52
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606489583009
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|915
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|43606489583000
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.01
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|126
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 296 мм
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Тип документа
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