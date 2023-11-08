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ATN000135
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000135
ATN000135

ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000135
Линейка AtlasDesign

Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в белом цвете Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Высота 71 мм
Основные характеристики
Оборудование в комплекте датчик присутствия
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок Белый
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта термостат
Дополнительные характеристики
Тип защиты электронная защита от перенапряжения
Ток отключения нагрузки 0.41666666666667
Соединения – клеммы винтовой зажим
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Стандарты ISO 22196:2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606481041838118.55.1 см. 142.61г.
BB1
28шт.1360648104183523.219.58.9 см. 1.879кг.
BAG
28шт.1360648104183523.219.58.9 см. 738г.
CAR
316шт.2360648104183240.424.210.6 см. 3.941кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 161.4кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
Термостат серии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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