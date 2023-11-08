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ATN321005
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN321005
ATN321005

ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ

Референс: ATN321005
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло чёрный) 5-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 369 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая horizontal/vertical
Название Nature
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS + glass: frame
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.123 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102060836.988.58.5 см. 183.08г.
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