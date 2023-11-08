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ATN360105
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATN360105
ATN360105

ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ

Референс: ATN360105
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белый) 5-постовая Рамки выполнены из высококачественного закаленного стекла и отлично дополнят современный стильный интерьер. Закалённое стекло гарантирует устойчивость к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней рамки подчёркивает изысканность форм

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 369 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010207762.79.545 см. 0.262кг.
CAR
330шт.1469020102077328.334.647 см. 9.253кг.
P12
4480шт.10980120 см. 166.043кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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