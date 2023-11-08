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ATN312102
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312102
ATN312102

ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО

Референс: ATN312102
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл серебро) 2-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Цвет серебро подчеркнет любой интерьер, придавая ему индивидуальность. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 156 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Цветовой оттенок серебро
Тип продукта 2-постовая рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS + металл: рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.111 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171801315.658.541.11 см. 140г.
BB1
28шт.1360648171801037.218.610.6 см. 1.263кг.
CAR
316шт.2360648171801738.438.412.1 см. 2.9кг.
P12
4768шт.12080111.8 см. 157кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 156.5 мм
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
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