ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
Референс: ATN353204
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет дерево бамбук) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Рамки из натурального бамбука хорошо подойдут ценителям комфорта и приверженцам эко-подхода к жизни. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign
Тип продукта 4-gang frame
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины дерево
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718518
|29.87
|8.5
|1.11
|см.
|160
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|23606481718512
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.58
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.11 кг
Ширина 293.7 мм
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Тип документа
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