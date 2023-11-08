Продукты
ATN353204
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353204

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК

Референс: ATN353204
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет дерево бамбук) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Рамки из натурального бамбука хорошо подойдут ценителям комфорта и приверженцам эко-подхода к жизни. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign
Тип продукта 4-gang frame
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины дерево
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171851829.878.51.11 см. 160г.
CAR
312шт.2360648171851238.438.412.1 см. 2.58кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.11 кг
Ширина 293.7 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик