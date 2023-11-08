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ATN312204
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312204

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ

Референс: ATN312204
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл латунь) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Латунь будет отлично смотреться в интерьерах с коричневыми, бежевыми и золотистыми оттенками, предавая неповторимую атмосферу помещению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Желтый
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок латунь
Тип продукта 4-постовая рамка
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.202 кг
Материал ABS + металл: рамка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171807529.878.51.11 см. 252г.
BB1
26шт.1360648171807237.218.610.6 см. 1.656кг.
CAR
312шт.2360648171807938.438.412.1 см. 3.69кг.
P12
4576шт.12080111.8 см. 195кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 293.7 мм
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
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