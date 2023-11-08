ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло алюминий) 3-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.