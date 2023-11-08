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ATN353205
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353205
ATN353205

ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК

Референс: ATN353205
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет дерево бамбук) 5-постовая. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Рамки из натурального бамбука хорошо подойдут ценителям комфорта и приверженцам эко-подхода к жизни. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 369 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая horizontal/vertical
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 5-постовая рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины дерево
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.122 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010206842.79.545 см. 0.182кг.
CAR
330шт.1469020102068128.334.647 см. 6.867кг.
P12
4480шт.10980120 см. 127.869кг.
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