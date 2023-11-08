Продукты
ATN312301
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN312301
ATN312301

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС

Референс: ATN312301
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл оникс) 1-постовая. - Черный Оникс подчеркнет стиль помещения, выгодно контрастируя на более светлых оттенках. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок оникс
Тип продукта 1-постовая рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS + металл: рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.065 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817180828.548.541.11 см. 85г.
BB1
215шт.1360648171808937.218.610.6 см. 1.409кг.
CAR
330шт.2360648171808638.438.412.1 см. 3.19кг.
P12
41440шт.12080111.8 см. 171кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 85.4 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик