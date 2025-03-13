ATLASDESIGN SMART РОЗЕТКА с заземл., со шт., Zigbee, L+N, 16А, мех., КАРБОН
Умная розетка Sber встраиваемая, карбон
Умная розетка из линейки AtlasDesign Smart в цвете карбон — это возможности умного дома в лаконичном классическом дизайне. Ею можно управлять голосом с помощью умных колонок и других устройств Sber, удалённо через приложение или веб-приложение. Кроме того, можно настраивать сценарии автоматизации с розеткой: пусть умный дом включает или выключает её по расписанию, голосовой команде или сигналу другого устройства. Например, отключает обогреватель, если в комнате по данным датчика температуры и влажности уже достаточно тепло.
Благодаря своей совместимости с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique устройство будет уместно в любом интерьере. Цвет и яркость LED-индикатора на розетке можно настроить или вовсе отключить его.
Розетка поможет вам сберечь дорогую бытовую технику — она оснащена защитой от повышенного напряжения и тока, а также перегрева. При любой из этих проблем розетка отключится, а владелец получит push-уведомление в приложении. Когда напряжение пришло в норму, она вновь включится.
Устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home). Оно способно не только принимать сигнал, но и передавать его другим устройствам, поэтому связь между ними надёжнее. Сценарии с Zigbee-девайсами способны работать без интернета: они продолжат выполняться, даже если упадёт Wi-Fi.
Розетка монтируется в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм. Монтажная глубина устройства — 32 мм. Клеммная колодка с надёжным плоским зажимом подходит для монтажа двух проводников 2,5 мм2. В комплекте — монтажная крышка, которая защитит устройство во время малярных работ.
Платформа Умного дома Sber создана в России, здесь же расположены сервера. Устройства независимы от зарубежных поставщиков и продолжат работать в любых обстоятельствах.
Питание (номинальные значения) 100–260 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки 16 А
Максимальная мощность нагрузки 3680 Вт
Тип вилки подключаемого к розетке устройства С (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko)
Материал корпуса Пластик
Беспроводные интерфейсы Zigbee 3.0
Заземляющие контакты да
Защитные шторки да
Степень защиты корпуса IP21
Монтаж в подрозетник
Монтажная глубина 32 мм
Совместимость с рамками AtlasDesign Classic, Nature, Art, Antique
Индикатор статуса работы 1 шт
Кнопка управляния 1 шт
Комплектация розетка, инструкция, индивидуальная упаковка