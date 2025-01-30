Компьютерные розетки: какие бывают и как их установить

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

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Информационные технологии стремительно и непрерывно развиваются, делая доступными все новые и новые решения. На это влияют многие факторы, но, пожалуй, наиболее важный из них — это интернет. Более 66% жителей планеты являются пользователями интернета, общаются и работают в онлайн-пространстве. По последним данным, общее число пользователей сети в мире составляет 5,35 млрд. За последние 12 месяцев аудитория интернета выросла по некоторым оценкам на 1,8%, а это — 97 млн новых пользователей с начала 2023 года. Интернет настолько укоренился в нашей жизни, что многие процессы уже просто невозможно без него представить.

Быстрое и стабильное соединение — залог успешной работы в ИТ, образовании, медицине, научной деятельности и многих других сферах. К сожалению, многие пользователи упускают из вида нюансы подключения техники, которые напрямую влияют на качество интернета. К примеру, немаловажное значение отводится розеткам, которые обеспечивают стабильную скорость передачи данных, заявленную провайдером.

Какие компьютерные розетки используются для интернет-соединения

Для подключения к интернету используют специальную розетку RJ45, где RJ расшифровывается как Registered Jack (зарегистрированный разъем), а 45 обозначает тип коннектора. В свою очередь, RJ45 может иметь различную категорию (от 3 до 6А), которая влияет на самый важный параметр — скорость передачи данных. Чем выше категория, тем быстрее работает интернет. Такая розетка устанавливается в местах подключения компьютера и других устройств с интернет-соединением.

Категория Диапазон частоты Тип сети Кат. 3 До 10 МГц 10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring Кат. 4 До 16 МГц 16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring Кат. 5е До 100 МГц 1 Гбит/с, 1000Base-T Кат. 6 До 250 МГц 1 Гбит/с, 1000Base-T Кат. 6а До 500 МГц 10 Гбит/с, 10GBase-T

Классификация и характеристики компьютерных розеток

Количество разъемов. Существуют одинарные, двойные, а также терминальные типы, которые имеют от 4 до 8 разъемов. Кроме того, нередко встречаются комбинированные розетки с дополнительными разъемами для подключения USB, HDMI и других кабелей. Это, например, AtlasDesign HDMI+RJ45 или ArtGallery TV+RJ45 от Systeme Electric.

AtlasDesign HDMI+RJ45 (слева), ArtGallery TV+RJ45 (справа)

Способ установки. Компьютерные розетки, как и обычные, могут быть скрытого или открытого монтажа. В первом случае механизм устанавливается в монтажную коробку, углубленную в стену, а во втором — монтируется поверх стены, например, розетки RJ45 открытой установки из серии Blanca: одноместная и двойная.

Как установить компьютерную розетку

Разберем монтаж розетки скрытого типа. Для работ потребуется перфоратор с коронкой, кроссировочный нож для удаления изоляции, набор отверток и тестер (мультиметр). Для подключения в жилом помещении рекомендуется использовать экранированные (FTP) кабели, которые имеют дополнительную защиту от электромагнитных помех в виде фольги и обеспечивают стабильную передачу данных.

Этапы монтажа:

Подводка кабеля. Прокладывается к точке установки розетки открытым (в кабель-каналах или за стенками плинтуса) или закрытым (в штробе) способом. Конец кабеля укладывается кольцами на дно монтажной коробки. Снятие защитной изоляции с кабеля. Для этого используется кроссировочный нож, с помощью которого медная жила освобождается на 5-6 см. Здесь следует соблюдать осторожность и не повредить проводники. Выравнивание жил. Внутри провода находится восемь попарно скрученных разноцветных проводников. Каждую пару нужно выровнять ⎯ это облегчит их подключение к клеммам. Разборка розетки. С устройства нужно удалить лицевую панель. Для этого откручивается фиксирующий болт и/или аккуратно поворачивается фиксатор-рукоятка, расположенный на задней грани прибора. С самого механизма необходимо удалить пластмассовые держатели (фиксаторы), под которыми находятся клеммы. Подключение жил. Каждая пара в соответствии с цветом вставляется в клемму. Жилы нужно завести как можно глубже, для этого можно использовать тонкую минусовую отвертку или обратную сторону ножа. Вставленные до упора пары фиксируются прижимным болтом. Установка фиксатора. После возвращения фиксатора на клеммах в исходное положение торчащие кусочки жил обрезаются. Установка в монтажную коробку. Механизм помещается в заранее подготовленное гнездо и фиксируется на распорках. Проверка подключения с помощью мультиметра. Установка лицевой панели. При наличии готового конца другого провода, подключаемого к компьютеру, рекомендуется сразу проверить работоспособность розетки.

Какую компьютерную розетку выбрать

На рынке представлены различные розетки RJ45. Например, компания «Систэм Электрик», крупнейший производитель электроустановочных изделий в России, выпустила в своей дизайнерской серии ArtGallery сразу две розетки RJ45 категории 6 А — одноместную и двойную. Они поддерживают высокую скорость передачи данных, а также оснащены специальной защитной металлической оболочкой — экраном. Это помогает обезопасить сигнал от внешних электромагнитных полей, снизить уровень шума и помех, а значит, обеспечить стабильное подключение.

Такие розетки рекомендованы для применения в образовательных и медицинских учреждениях, офисах, бизнес-центрах, ЦОД и других местах, где необходима безопасность и высокая скорость передачи данных. А для применения в жилищном строительстве отличным решением станут компьютерные розетки Cat 5e.

Розетки RJ45 серии ArtGallery от «Систэм Электрик» производятся в России. В линейке представлено 11 цветов. Все изделия имеют гарантию 5 лет, что свидетельствует о строгих требованиях к качеству и надежности продукции.

Розетки RJ45 серии ArtGallery в цветах алюминий и шампань

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