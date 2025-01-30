Компьютерные розетки: какие бывают и как их установить

В этой статье:
- Какие компьютерные розетки используются для интернет-соединения
- Классификация и характеристики компьютерных розеток
- Как установить компьютерную розетку
- Какую компьютерную розетку выбрать
Информационные технологии стремительно и непрерывно развиваются, делая доступными все новые и новые решения. На это влияют многие факторы, но, пожалуй, наиболее важный из них — это интернет. Более 66% жителей планеты являются пользователями интернета, общаются и работают в онлайн-пространстве. По последним данным, общее число пользователей сети в мире составляет 5,35 млрд. За последние 12 месяцев аудитория интернета выросла по некоторым оценкам на 1,8%, а это — 97 млн новых пользователей с начала 2023 года. Интернет настолько укоренился в нашей жизни, что многие процессы уже просто невозможно без него представить.
Быстрое и стабильное соединение — залог успешной работы в ИТ, образовании, медицине, научной деятельности и многих других сферах. К сожалению, многие пользователи упускают из вида нюансы подключения техники, которые напрямую влияют на качество интернета. К примеру, немаловажное значение отводится розеткам, которые обеспечивают стабильную скорость передачи данных, заявленную провайдером.
Какие компьютерные розетки используются для интернет-соединения
Для подключения к интернету используют специальную розетку RJ45, где RJ расшифровывается как Registered Jack (зарегистрированный разъем), а 45 обозначает тип коннектора. В свою очередь, RJ45 может иметь различную категорию (от 3 до 6А), которая влияет на самый важный параметр — скорость передачи данных. Чем выше категория, тем быстрее работает интернет. Такая розетка устанавливается в местах подключения компьютера и других устройств с интернет-соединением.
|Категория
|Диапазон частоты
|Тип сети
|Кат. 3
|До 10 МГц
|10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
|Кат. 4
|До 16 МГц
|16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
|Кат. 5е
|До 100 МГц
|1 Гбит/с, 1000Base-T
|Кат. 6
|До 250 МГц
|1 Гбит/с, 1000Base-T
|Кат. 6а
|До 500 МГц
|10 Гбит/с, 10GBase-T
Классификация и характеристики компьютерных розеток
Количество разъемов. Существуют одинарные, двойные, а также терминальные типы, которые имеют от 4 до 8 разъемов. Кроме того, нередко встречаются комбинированные розетки с дополнительными разъемами для подключения USB, HDMI и других кабелей. Это, например, AtlasDesign HDMI+RJ45 или ArtGallery TV+RJ45 от Systeme Electric.
Способ установки. Компьютерные розетки, как и обычные, могут быть скрытого или открытого монтажа. В первом случае механизм устанавливается в монтажную коробку, углубленную в стену, а во втором — монтируется поверх стены, например, розетки RJ45 открытой установки из серии Blanca: одноместная и двойная.
Как установить компьютерную розетку
Разберем монтаж розетки скрытого типа. Для работ потребуется перфоратор с коронкой, кроссировочный нож для удаления изоляции, набор отверток и тестер (мультиметр). Для подключения в жилом помещении рекомендуется использовать экранированные (FTP) кабели, которые имеют дополнительную защиту от электромагнитных помех в виде фольги и обеспечивают стабильную передачу данных.
Этапы монтажа:
- Подводка кабеля. Прокладывается к точке установки розетки открытым (в кабель-каналах или за стенками плинтуса) или закрытым (в штробе) способом. Конец кабеля укладывается кольцами на дно монтажной коробки.
- Снятие защитной изоляции с кабеля. Для этого используется кроссировочный нож, с помощью которого медная жила освобождается на 5-6 см. Здесь следует соблюдать осторожность и не повредить проводники.
- Выравнивание жил. Внутри провода находится восемь попарно скрученных разноцветных проводников. Каждую пару нужно выровнять ⎯ это облегчит их подключение к клеммам.
- Разборка розетки. С устройства нужно удалить лицевую панель. Для этого откручивается фиксирующий болт и/или аккуратно поворачивается фиксатор-рукоятка, расположенный на задней грани прибора. С самого механизма необходимо удалить пластмассовые держатели (фиксаторы), под которыми находятся клеммы.
- Подключение жил. Каждая пара в соответствии с цветом вставляется в клемму. Жилы нужно завести как можно глубже, для этого можно использовать тонкую минусовую отвертку или обратную сторону ножа. Вставленные до упора пары фиксируются прижимным болтом.
- Установка фиксатора. После возвращения фиксатора на клеммах в исходное положение торчащие кусочки жил обрезаются.
- Установка в монтажную коробку. Механизм помещается в заранее подготовленное гнездо и фиксируется на распорках.
- Проверка подключения с помощью мультиметра.
- Установка лицевой панели.
- При наличии готового конца другого провода, подключаемого к компьютеру, рекомендуется сразу проверить работоспособность розетки.
Какую компьютерную розетку выбрать
На рынке представлены различные розетки RJ45. Например, компания «Систэм Электрик», крупнейший производитель электроустановочных изделий в России, выпустила в своей дизайнерской серии ArtGallery сразу две розетки RJ45 категории 6 А — одноместную и двойную. Они поддерживают высокую скорость передачи данных, а также оснащены специальной защитной металлической оболочкой — экраном. Это помогает обезопасить сигнал от внешних электромагнитных полей, снизить уровень шума и помех, а значит, обеспечить стабильное подключение.
Такие розетки рекомендованы для применения в образовательных и медицинских учреждениях, офисах, бизнес-центрах, ЦОД и других местах, где необходима безопасность и высокая скорость передачи данных. А для применения в жилищном строительстве отличным решением станут компьютерные розетки Cat 5e.
Розетки RJ45 серии ArtGallery от «Систэм Электрик» производятся в России. В линейке представлено 11 цветов. Все изделия имеют гарантию 5 лет, что свидетельствует о строгих требованиях к качеству и надежности продукции.
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