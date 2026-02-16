Оборудование среднего напряжения: что это такое и его роль в энергосистеме

В этой статье:

Оборудование среднего напряжения (6–35 кВ) предназначено для передачи и распределения электроэнергии конечному потребителю. Оно обеспечивает защиту электрических сетей. Оборудование среднего напряжения может быть первичного распределения до 4000 А (5000 А) и вторичного до 1250 А. Оборудование первичного распределения предназначено для энергоемких промышленных объектов. Оборудование вторичного распределения — для городских сетей, коммерческих и жилых зданий, магазинов, аэропортов, медицинских учреждений.

Задачи и область применения

Функции и преимущества оборудования среднего напряжения:

управление нагрузками — эффективное распределение электроэнергии между большим количеством потребителей;

защита от аварий — предупреждение повреждения цепи и электрооборудования в результате перегрузок, замыканий на землю и коротких замыканий (КЗ);

удаленный контроль — распределительные устройства оснащаются средствами дистанционного мониторинга для своевременного обнаружения неисправностей и опасных ситуаций;

безопасность обслуживания — возможность выполнения ремонтных работ без риска для персонала.

Оборудование среднего напряжения применяется в сегментах инфраструктурных и промышленных объектов, в электросетевых организациях, а также на объектах энергетики.

Рассмотрим типы оборудования среднего напряжения с примерами продукции от компании Systeme Electric (ранее — Schneider Electric).

Комплектные распределительные устройства (КРУ)

Принимают электроэнергию от основной подстанции и перераспределяют ее для нескольких потребителей. Это сборные конструкции, по внешнему виду напоминающие шкаф. Требуют защиты от пыли, влаги и других внешних воздействий, поэтому устанавливаются в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ).

Типы изоляции комплектных распределительных устройств:

1. Воздушная (КРУ)

В таком оборудовании основной изоляционной средой является воздух. Это простые в обслуживании устройства, отличающиеся высоким уровнем безопасности за счет применения надежных блокировок, исключающих ошибочные действия персонала.

2. Элегазовая (КРУЭ)

Здесь изоляционной средой служит элегаз. Это позволяет уменьшить размеры установки и разместить ее в ограниченном пространстве. Высокий уровень безопасности таких КРУЭ обеспечивается отсутствием прямого доступа к токоведущим частям: они запаяны в едином баке с элегазом. Благодаря высокой герметичности конструкция установок подходит для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, запыленностью и/или наличием агрессивной среды.

Линейки комплектных распределительных устройств от Systeme Electric:

КРУЭ с элегазовой изоляцией до 20 кВ. Они предназначены для присоединения, питания и защиты трансформаторов в петлевых, магистральных и радиальных схемах. Устройства оснащены коммутационными аппаратами с безопасной конструкцией, надежными приводами, газонепроницаемой системой, а также обладают стойкостью к внутренней дуге, сейсмо- и виброустойчивостью. Требуют минимального технического обслуживания (раз в 5–10 лет) и рассчитаны на длительный период эксплуатации (не менее 30 лет).

КРУЭ серии RME (моноблок)

Имеют газовую (КРУЭ RSF), твердую (КРУ RSS) или воздушную (КРУ RSA) изоляцию и рассчитаны на напряжение 6-10-20-35 кВ. Особенность устройств — компактность, безопасность, высокий ток термической стойкости (до 25 кА) и наличие вакуумного силового выключателя с пружинно-моторным приводом.

РУ серии SystemeRS

КРУЭ с номинальным напряжением 6/10/20/35 кВ, номинальным током до 3150 А и током термической стойкости до 40 кА. Оснащены одинарной или двойной системой сборных шин, не подвержены влиянию климатических факторов и нуждаются в минимальном техническом обслуживании. Эта линейка отлично подходит для эксплуатации в тяжелых условиях, благодаря герметичности является полностью безопасной.

КРУЭ серии SystemeGT

КРУ с воздушной изоляцией 6–20 кВ, предназначенные для подстанций ВН/СН и СН/СН. Оборудованы вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами. КРУ Systeme MVnex обеспечивают надежную защиту оператора и оборудования, а также пригодны для длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях.

КРУЭ серии SystemeGT

Трансформаторы

Обеспечивают передачу напряжения на большие расстояния с минимальными потерями мощности и предупреждают возникновение помех. Отвечают за преобразование высокого напряжения в более низкое, пригодное для нужд потребителя.

Классификация трансформаторов среднего напряжения:

по типу охлаждения — масляные, сухие;

по количеству фаз — однофазные или трехфазные;

по количеству обмоток — двух- или трехобмоточные;

по назначению — понижающие или повышающие.

Систэм Электрик реализует силовые трансформаторы Systeme3AL на 6-35 кВ сухого типа с литой изоляцией, а также со сниженными потерями холостого хода. Это универсальное оборудование, которое подойдет для эксплуатации на различных электроснабжающих, промышленных и инфраструктурных объектах. Трансформаторы Systeme3AL отличаются высоким качеством сборки, соответствуют стандарту ГОСТ Р 52719–20071. Эффективность их работы обеспечивается низкими потерями холостого хода и короткого замыкания.

Сухой трансформатор с литой изоляцией серии Systeme3AL

Вакуумные выключатели

Исключают возникновение аварийных ситуаций, в том числе перегрузки линии и короткого замыкания. Выключатели используются для коммутации токов в нормальном режиме и отключения токов КЗ в аварийном режиме. Последнее наиболее актуально в случае остановки питания на период обслуживания энергосистемы. Вакуумные выключатели SystemePact VCB имеют номинал 6/10/20/35 кВ и рассчитаны на номинальный ток 630–4000 А. Для включения без оперативного питания они оснащены пружинно-моторными приводами. Быстродействующие вакуумные выключатели изготавливаются с электромагнитными приводами.

Вакуумный выключатель SystemePact VCB

Полный ассортимент оборудования среднего напряжения можно изучить в каталоге Systeme Electric. Если у вас возникли вопросы по подбору аппаратуры для вашего предприятия, свяжитесь с нашими специалистами через центр поддержки клиентов любым удобным способом.

