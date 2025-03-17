«Систэм Электрик» дополнила серии AtlasDesign и Glossa механизмами с быстрозажимными клеммами

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж механизмов с быстрозажимными клеммами в популярных сериях розеток и выключателей AtlasDesign и Glossa.

На заводе «Потенциал» освоена новая технология производства быстрозажимных клемм, которая облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий. При этом не требуется использовать специальные инструменты, достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима. Механизмы с такими клеммами позволяют сэкономить до 25% времени при монтаже.

«Систэм Электрик» сохранил в механизмах монтажные «лапки», за счет которых обеспечивается жесткая фиксация монтажной коробки с суппортом. Специальные пазы на суппорте помогут справиться с неровным расположением устройства на стене. Механизм регулируется в нужном диапазоне с помощью шлицевой отвертки.

Материалы проводников имеют «текучесть», и во избежание нагрева контактов, при винтовом соединении, они требуют периодической протяжки. Благодаря своей конструкции и материалу быстрозажимные устройства «Систэм Электрик» гарантируют надежность соединения между электрическими компонентами. Высокая механическая прочность зажима не допускает ослабления или потери контакта, что подтверждает безопасность и эффективность соединительного устройства.

Немаловажной является простота использования устройств с быстрозажимными клеммами. Контроль напряжения осуществляется с лицевой стороны без необходимости доставать изделие из монтажной коробки. Большая поверхность кнопочных клемм уменьшает дискомфорт при нажатии. Конические кабельные вводы упрощают подвод соединительных проводов в клеммные коробки, а в случае демонтажа новый кнопочный механизм позволяет сделать процесс извлечения проводов легким и простым.

Компактный механизм быстрозажимной платформы позволяет оставить в монтажной коробке достаточно места для проводов различного диаметра. Клеммы соответствуют требованиям стандартов и могут быть использованы как с одножильными, так и с многожильными медными проводами (для выключателей до 1,5 мм², розетки до 2,5 мм²).

Клеммы изготавливаются из высококачественных материалов. Токопроводящая часть выполнена из латуни, прижимная пружина – из нержавеющей стали, а в розетках с заземлением используется никелированный заземляющий контакт.