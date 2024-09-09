«Систэм Электрик» объявляет старт продаж монтажных коробок MultiBox для полых стен с увеличенной глубиной

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о старте продаж монтажных коробок MultiBox с увеличенной глубиной 60 мм для полых стен. Продукция уже доступна для покупки.

Монтажные коробки скрытой установки MultiBox производятся в России, имеют жесткую прочную конструкцию, оснащены широкими металлическими лапками и легкоудаляемыми заглушками под ввод кабеля, что обеспечивает быстрый и удобный монтаж. Коробки можно соединять в многопостовые блоки, а подтвержденная огнестойкость изделий составляет 850 °C.

В новой версии с увеличенной глубиной 60 мм MultiBox имеет дополнительное пространство для размещения проводов и их подключения к механизмам, что актуально для монтажа габаритных механизмов электроустановочных изделий, таких как диммеры и термостаты.

MultiBox подходит для применения в жилых и офисных помещениях, гостиницах, а также на объектах промышленности.