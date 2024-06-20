«Систэм Электрик» объявляет старт производства воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB в России

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в рамках стратегии по локализации ключевых продуктов запускает на своем предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) производство низковольтных воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB на токи от 400 до 4000 А.

«Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» — завод по производству и локальной адаптации электротехнического оборудования среднего напряжения, а также оборудования для промышленной автоматизации, который расположен в городе Коммунаре Ленинградской области.

Воздушные выключатели SystemePact ACB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В переменного тока. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры.

Согласно требованиям Таможенного союза ЕАЭС, в том числе нормам технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования», при производстве воздушных выключателей применяется процедура входного контроля комплектующих, выполняется крупноузловая сборка, проводятся выходные приемосдаточные испытания каждой единицы готовой продукции. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к электротехническим изделиям российского производства, каждый выключатель, производимый на заводе, снабжается паспортом с указанием параметров аппарата на русском языке и печатью. Также в комплект поставки входят руководства по эксплуатации.

Выключатели сертифицированы и отгружаются с оптимизированными сроками поставок, гарантия на аппараты SystemePact ACB составляет 5 лет.