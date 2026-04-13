«Систэм Электрик» оснастила ЖК «Состояние» в Ростове-на-Дону модульным оборудованием

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила модульное оборудование и электроустановочные изделия для оснащения жилого комплекса «Состояние» строительной компании «Девелопмент-Юг».

Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» – федеральный застройщик, работающий в 6 регионах. Жилой комплекс «Состояние» – это дома бизнес-класса в Советском районе Ростова-на-Дону. Архитектура дома сочетает в себе современные тенденции и исторический колорит города.

В ходе реализации проекта было применено модульное оборудование в этажные щиты: City9 Set и Systeme9.

Флагманская серия Systeme9, созданная на базе 10 кА промышленной платформы, объединяет в себе выдающиеся технические характеристики и единый современный дизайн. Линейка, разработанная для критически важных объектов, успешно применяется как в гражданском строительстве, так и на промышленных предприятиях. Устройства проходят двойную сертификацию по промышленным и бытовым стандартам, что гарантирует их соответствие требованиям безопасности.

Автоматы City9 Set предназначены для жилых и коммерческих объектов. В числе ключевых преимуществ – единство конструкции, безопасность, долговечность. Эта линейка стала первой в портфеле бренда Systeme Electric и была разработана в соответствии с требованиями российского рынка.

В проекте были также использованы розетки и выключатели серии Glossa, которые выпускаются в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал», одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ. Розетки и выключатели серии сочетают высокое качество и французский дизайн. Важные особенности – телескопический механизм, жесткий суппорт, контактная группа из технического серебра (Ag+Ni), которая обеспечивает пожаробезопасность и надежность.