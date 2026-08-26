«Систэм Электрик» открывает продажи шумоизоляционных двухкомпонентных установочных коробок в полые стены MultiBox

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж шумоизоляционных двухкомпонентных установочных коробок в полые стены MultiBox.

Ассортимент включает предназначенные для монтажа в полые стены однопостовые модели глубиной 50 и 65 мм и двухпостовую глубиной 50 мм. Коробки укомплектованы соединителями, позволяющими объединять их в группы при многопостовой установке.

Изделия отличаются рядом функциональных преимуществ. Металлические лапки обеспечивают надежное крепление, трехзаходные винты ускоряют процесс монтажа, обжимка концов винтов исключает потерю лапок при транспортировке и установке,​ а конструкция коробок способствует улучшению звукоизоляции в помещениях и снижению теплопотерь в холодный сезон.

«Систэм Электрик» выпускает коробки MultiBox в Республике Марий Эл на собственном заводе «Потенциал», одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ. В производстве используется технология двухкомпонентного литья – метод создания единой детали из двух разных полимеров за один цикл. Процесс реализуется на современных роботизированных термопластавтоматах с двумя узлами впрыска.