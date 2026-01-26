«Систэм Электрик» подготовила типовые проекты для частных и дачных домов

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, разработала комплекты типовой проектной документации по электромонтажу в частных и дачных домах.

Типовые решения служат готовой основой для начинающих проектировщиков, электромонтажников и самих домовладельцев. Документация позволяет легко адаптировать условия под индивидуальные потребности: изменить количество и расположение розеток, выключателей или схему освещения, сохраняя при этом общие принципы безопасности системы.

В основе решений используется проверенное оборудование «Систэм Электрик». Это модульная аппаратура City9 Set, среди преимуществ которой – модернизированная платформа, улучшенные характеристики, безопасные клеммы во всем ассортименте и боковые каналы охлаждения, и аппараты бренда Dekraft. Модульное оборудование обеспечивает защиту от коротких замыканий, токов утечки, дуговых пробоев и импульсных перенапряжений.

В качестве электроустановочных изделий предлагаются серии розеток и выключателей Blanca, AtlasDesign и дизайнерская линейка – ArtGallery, которые производятся на заводе «Потенциал», одном из крупнейших предприятий в России и СНГ.

Для компоновки системы рекомендованы щиты City9 Box, а в качестве осветительных приборов – светотехника Dekraft.

Набор решений включает проекты для наиболее востребованных типов зданий: дачный дом с однофазным вводом – 5 кВт, а также частный дом с трехфазным вводом 15 кВт и 30 кВт. Использование типовых проектов позволяет избежать распространенных ошибок при самостоятельном планировании электромонтажа и гарантирует установку безопасного и функционального оборудования проверенного качества.