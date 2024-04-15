«Систэм Электрик» представила новый преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный под требования рынка РФ

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила разработанный с нуля с учетом требований российского рынка частотный преобразователь SystemeVar Hertz.

Новинку приводной техники, созданную специально для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК) и пожаротушения показали на Инновационном Саммите 2024, который проходит с 15 по 18 апреля в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

А 16 апреля в ходе панельной дискуссии директор по маркетингу продуктов автоматизации «Систэм Электрик» Георгий Бажибин, заведущий кафедрой автоматизированного электропривода НИУ «МЭИ» Алексей Анучин, а также представители конечных пользователей обсудят, нужны ли приводной технике локализация и НИОКР.

Главными конкурентными преимуществами SystemeVar Hertz стали контроль целостности моторного кабеля, компактность («книжный» дизайн), надежность, а также сбалансированная стоимость. Новый преобразователь частоты предназначен для применения в системах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, в системах пожаротушения, охлаждения, аварийных системах, вентиляционном оборудовании и при работе климатического оборудования.

Номинальная мощность устройства составляет до 30 кВт с возможностью переключения нормальный / тяжелый режим. Предлагается два варианта питающего напряжения: 1Ф 220 В и 3Ф 380 В. SystemeVar Hertz имеет степень защиты IP20, покрытие плат класса 3C2, оснащен ЭМС-фильтром класса С3 и может быть установлен «бок-о-бок» с другим оборудованием. Преобразователь частоты работает в диапазоне температур от -20 до +50 °C. Для ввода в эксплуатацию устройства доступно бесплатное ПО SystemeVAR Tool.

В SystemeVar Hertz встроены LED-панель оператора, протокол Modbus RTU и ПИД-регулятор со спящим режимом. Новая модель поддерживает два пожарных режима работы, функции «подхвата на лету» и автоматического рестарта, энергосбережения и контроля потребления.

Инновационный Саммит – это ежегодная масштабная конференция, посвященная подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации, а также выставка продуктов и решений «Систэм Электрик». Это пространство для обсуждения актуальных вопросов и трендов. Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие проходит с 15 по 18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.