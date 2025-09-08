«Систэм Электрик» расширила ассортимент ArtGallery сценарным выключателем и другими проектными функциями

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о расширении ассортимента серии ArtGallery. В линейку добавлены телевизионный коннектор скрытого монтажа, четырехклавишный сценарный выключатель и одноклавишный кнопочный выключатель с подсветкой.

Четырехклавишный сценарный выключатель, который используется только в паре с контроллером, обеспечивает возможность управления несколькими устройствами из одной точки, например, освещением или жалюзи. Одноклавишный выключатель скрытого типа с подсветкой предназначен для удобного управления освещением. ТВ-коннектор скрытого монтажа применяется для подключения телеаппаратуры к антенному кабелю.

Все новинки разработаны для использования в бытовых и аналогичных стационарных электрических установках переменного тока, что делает их удобными и надежными решениями как для гостиниц, так и для квартир.

Серия ArtGallery сочетает в себе надежность, безопасность и стильный современный дизайн. Важным преимуществом линейки является разнообразная цветовая гамма, позволяющая подобрать подходящий оттенок для любого интерьера – и для квартиры, и для крупного бизнес-центра. В палитру из одиннадцати цветов механизмов и двенадцати цветов рамок входят классический белый глянцевый вариант из антибактериального пластика и матовые оттенки, например, «карбон», а также насыщенный «аквамарин», уютный «песочный» и роскошный «золотой».

ArtGallery была отмечена в финале премии «Лучший промышленный дизайн России» в 2023 году.