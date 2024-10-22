«Систэм Электрик» расширила ассортимент светосигнальной арматуры SystemeSig

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнила ассортимент светосигнальной арматуры SystemeSig кнопками, переключателями и кнопками аварийного останова в моноблочном исполнении. Расширение линейки сделает использование шкафов и панелей управления комфортнее.

Серия моноблочных устройств SystemeSig SB7 закрывает все базовые функции, необходимые в промышленности и производстве.

Новые кнопки, переключатели и кнопки аварийного останова обладают таким же высоким качеством и эксплуатационными возможностями, как и модульные устройства серий SB4 и SB5. Кроме того, у продуктов будет два исполнения: полностью пластиковые устройства и с частично металлическим корпусом.

Линейки устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают надежность, простота использования и легкость установки.

Линейки объединяют в себе устройства как модульной, так и моноблочной конструкции, а также ряд аксессуаров. Они включают в себя: кнопки, кнопки с подсветкой, переключатели, переключатели с подсветкой, сигнальные лампы и кнопки аварийного останова. Кроме того, в семейство линеек SystemeSig входят корпуса кнопочных постов SALD и SALK. Корпуса имеют от 1 до 3 отверстий для установки устройств серии SB5, позволяя настроить кнопочный пост под требуемый тип выполняемых операций.