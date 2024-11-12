«Систэм Электрик» расширила серию City9 Set гребенчатыми шинами и вводными клеммами

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж гребенчатых шин и вводных клемм в серии модульного оборудования City9 Set.

Гребенчатые шины обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек: контактные зубцы соответствуют вводам подключаемых устройств. А вводные клеммы позволяют удобно и безопасно подключить питающий кабель и гребенчатую шину в один клеммный терминал.

Термостойкий пластик шин прошел испытание раскаленным металлическим шариком (ГОСТ IEC 60898-1-2020). Это позволяет гребенчатой шине City9 Set выдерживать термическое действие сверхтоков без нарушения конструкции, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Каждая гребенчатая шина поставляется в комплекте с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна.

Доступны версии на 12 и 57 модулей шириной, которые могут быть разрезаны или распилены для адаптации под конкретные проекты. В ассортименте представлены одно-, двух- или трехфазные версии. Также предусмотрены защитные колпачки для неподключенных зубцов и дополнительные боковые заглушки. Номинальный ток шин In составляет 63 А.

Серия City9 Set пришла на смену аналогичной зарубежной линейке Easy9 и включает в себя широкий ассортимент различных устройств – от автоматических выключателей, ВДТ (УЗО) и дифференциальных автоматов (АВДТ) до модульных контакторов и выключателей нагрузки (ВН).

Среди преимуществ серии модульного оборудования City9 Set – модернизированная платформа, улучшенные характеристики, безопасные клеммы во всем ассортименте и боковые каналы охлаждения.