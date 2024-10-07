«Систэм Электрик» выпустила «умную» систему управления комфортом для коммерческой недвижимости

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выпустила в продажу систему управления комфортом SystemeComf для регулирования работы фанкойлов, освещения и солнцезащитных механизмов в зданиях коммерческой недвижимости.

Контроллер SystemeComf оборудован цветным сенсорным экраном диагональю 4,1”. Пользователи самостоятельно управляют всеми функциями комфорта, в том числе с помощью жестов, на экране – выбирают желаемую температуру и скорость вентилятора, включают освещение и регулируют его яркость, открывают шторы.

Также в систему входят модули расширения, которые устанавливаются в шкаф управления. Они позволяют подключать до 16 групп освещения на каждое помещение, до 4 групп штор или жалюзи, использовать обычные клавишные выключатели, карточные выключатели или реле присутствия.

Из дополнительных возможностей – подключение выносного датчика температуры и качества воздуха CO₂/LVOC/PM2.5, подключение к системе автоматизации по Modbus RTU для централизованного мониторинга и управления. Благодаря модульной архитектуре решения доступно подключение дополнительных периферийных устройств.

Система проста в установке и подключении, а также не требует программирования. Главная задача SystemeComf – обеспечение диспетчеризации помещений и централизованного управления для целей энергоэффективности. Оборудование подходит, в первую очередь, для автоматизации в гостиницах, административных зданиях, бизнес- и торговых центрах.