«Систэм Электрик» выводит на рынок систему трековых розеток MultiTrack в белом цвете

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выпустила систему трековых розеток MultiTrack в новом, белом цвете. Продукция доступна с 19 августа.

Система MultiTrack выпущена в марте этого года и изначально была представлена в двух цветах – «антрацит» и «графит». По просьбам клиентов «Систэм Электрик» расширила цветовую палитру, добавив в ассортимент ещё один универсальный белый цвет.

Сама система MultiTrack состоит из двух элементов: токопроводящей шины, которая устанавливается на поверхность стены, стола или встраивается вровень с поверхностью в предварительно подготовленную нишу, и розеток, устанавливаемых на шину. Максимальная мощность подключаемых приборов — 8 кВт, а на каждые 10 см шины можно установить 1 розетку, поэтому шина длиной 1 м способна принять 10 розеток.

Ассортимент розеток системы MultiTrack представлен в трех видах: силовая с заземлением европейского стандарта на 16 А, который применяется в России, универсальная 13 А, способная принимать вилки большинства используемых в мире стандартов, и двойная розетка USB (тип А и тип С) на 18 Вт, поддерживающая быструю зарядку.

При этом пользователь может сам переместить розетки или увеличить их число. Подключение и установка розеток не требует особых навыков: достаточно вставить выступающую часть розетки в паз на шине и повернуть по часовой стрелке до упора.

В базовом белом цвете доступны шины и все перечисленные функции.

MultiTrack отлично подойдет для организации пространства в квартире и доме: систему можно установить рядом с рабочим столом, в гостиной, спальне, на кухне, в гараже или мастерской. Кроме того, использование системы возможно в офисных помещениях и отелях.