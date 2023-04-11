«Систэм Электрик» представляет новую серию низковольтных комплектных устройств SystemeBlock

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет новую серию низковольтных комплектных устройств SystemeBlock. Технические характеристики новой серии обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.



Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock предназначено для распределения электроэнергии низкого напряжения на токи до 6300 Ампер и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба.



Новая серия НКУ SystemeBlock — это локализованная в РФ платформа BlokSeT от Schneider Electric, которая заменит на рынках гражданского и общепромышленного строительства напольную серию НКУ Prisma P и Prisma PR. Серия НКУ SystemeBlock специально разработана и адаптирована для работы с аппаратами SystemePact, преемниками серий ComPact и MasterPact. Низковольтное комплектное устройство SystemeBlock обладает теми же характеристиками и габаритами, а технические аксессуары, применяемые в SystemeBlock, обеспечивает такой же уровень производительности, что и известная рынку НКУ BlokSeT от Schneider Electric.



«SystemeBlock — новое решение компании „Систэм Электрик“, производство компонентов которого локализовано на российском рынке. Используя знания и опыт, накопленные при работе с брендами Schneider Electric, мы рады предложить рынку продукты, которые отвечают самым высоким мировым стандартам по качеству и безопасности, но произведены в России», — отметил первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.



Подробно с техническими характеристиками SystemeBlock можно ознакомиться на сайте компании.



Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock, а также другие продукты и решения «Систэм Электрик» будут представлены 24 и 25 мая 2023 г. на Инновационном Саммите, который состоится в ОЭЗ «Технополис Москва».



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