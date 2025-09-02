ATLASDESIGN SMART ТЕРМОСТАТ для эл.теплого пола c датчиком, Zigbee, 16А, мех., БЕЛЫЙ

Умный встраиваемый термостат Sber для теплого пола, белый / чёрный

Встраиваемый термостат Sber для теплого пола — умное Zigbee-устройство для поддержания комфортной температуры в доме. Он входит в линейку AtlasDesign Smart и совместим с рамками AtlasDesign от Systeme Electric. Устанавливается в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм и монтируется отдельно или в многопостовые рамки.



Термостат поддерживает все виды тёплых полов мощностью до 3680 Вт (16 А) и электротермические сервоприводы для управления водяными полами и радиаторами. В комплект входит проводной датчик температуры (NTC 10 кОм), допускается использование сторонних датчиков от 4,7 до 47 кОм.



Управление термостатом возможно через кнопки, голосовые команды и приложение на смартфоне. В приложении можно настроить расписание и сценарии взаимодействия с другими устройствами, что позволяет экономить электроэнергию. Для работы требуется умный хаб Sber или Zigbee-колонка (SmartBoom Home).



Преимущества термостата:

• Дизайн и совместимость с рамками AtlasDesign: Classic, Nature, Antique, Art

• Тихое реле – без громких щелчков при переключении

• Подходит для совместной работы с беспроводным датчиком температуры

• Подходит для водяных/электрических теплых полов и радиаторов

• Работает по таймеру, расписанию или сценарию

• Голосовое управление и локальные сценарии без интернета

• Долговечность с Zero-Crossing Detection.

• Защита от перегрева и короткого замыкания.