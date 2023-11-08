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ATN000300
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
ATN000300

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000300
Линейка AtlasDesign

Коробка наружного монтажа Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Алюминий
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Назначение продукта штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Совместимость серий продукта розетка
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Вес нетто 0.056 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895837818.58.53.5 см. 56г.
BB1
210шт.1360648958378823.219.58.9 см. 658г.
CAR
360шт.4360648958378940.424.228.8 см. 4.24кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 145кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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