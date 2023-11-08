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ATN000308
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, АЛЮМИНИЙ
ATN000308

ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000308
Линейка AtlasDesign

Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет Алюминий
Количество постов (мест) 1
Запираемый (-ая) Нет
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для применения
Тип продукта адаптер
Поставляемое оборудование адаптер
Количество разъемов (гнёзда) 0
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип крышки без крышки
Режим фиксации щелчком
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Тип монтажа прямой монтаж
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817178187.17.11.2 см. 13г.
BB1
25шт.13606481717815189.56.5 см. 84г.
CAR
380шт.2360648171781240.419.614 см. 880г.
P12
43360шт.12080110 см. 44.44кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Адаптер серии AtlasDesign
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 210.36 kB
Адаптер серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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