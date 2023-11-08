ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000382
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Алюминий
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022015
|7.1
|7.1
|3.1
|см.
|39.68
|г.
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Срок действия: 15/02/2023 - 14/02/2028
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