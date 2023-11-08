ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, МОККО
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, МОККО
Референс: ATN000601
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Коричневый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок коричневый
Область применения монтаж
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Поверхность декоративное покрытие
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.017 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489701949
|8.3
|8.3
|1.1
|см.
|17
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606489701946
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|447
|г.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|23606489701943
|40.5
|24.2
|28.8
|см.
|2.98
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|62.62
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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