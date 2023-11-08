ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
Референс: ATN000604
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Коричневый
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая
Тип продукта рамка
Режим фиксации безвинтовой
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: крышка
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.052 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489701970
|29.6
|8.3
|1.1
|см.
|52
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606489701975
|5.8
|39.4
|8.9
|см.
|339
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606489701972
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.539
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606489701979
|120
|80
|110
|см.
|88.88
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 296 мм
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