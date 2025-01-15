Выключатель "AtlasDesign" С/У 2кл. (250В,10АХ)

Выключатель на безвинтовой платформе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет изумруд) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.