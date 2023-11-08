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ATN000901
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ
ATN000901

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ

Референс: ATN000901
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Цветовой оттенок сталь
Режим фиксации 4 точки крепления
Тип продукта рамка
Область применения монтаж
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Вес нетто 0.017 кг
Поверхность декоративное покрытие
Расстояние между центрами 71 мм
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897029088.38.31.1 см. 17г.
BB1
210шт.13606489702905239.28.9 см. 233г.
CAR
340шт.2360648970290240.424.210.6 см. 1.12кг.
P12
43600шт.12080110.4 см. 118кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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