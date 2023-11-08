Продукты
ATN000902
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000902

ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ

Референс: ATN000902
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок сталь
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.029 кг
Поверхность декоративное покрытие
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970291515.48.31.1 см. 29г.
BB1
25шт.13606489702912239.28.9 см. 203г.
CAR
320шт.2360648970291940.424.210.6 см. 1кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 108кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик