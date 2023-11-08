ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
Референс: ATN001100
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Не содержит (без) галогенов Да
Количество постов (мест) 1
Ударопрочный Нет
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Серия продукта AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок аквамарин
Вес нетто 0.056 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820446
|8.5
|3.5
|8.5
|см.
|56
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820443
|23
|8.9
|9.2
|см.
|339
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820440
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.54
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820447
|120
|110.4
|80
|см.
|156.56
|кг.
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