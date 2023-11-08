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ATN001100
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
ATN001100
ATN001100

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН

Референс: ATN001100
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Не содержит (без) галогенов Да
Количество постов (мест) 1
Ударопрочный Нет
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Серия продукта AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок аквамарин
Вес нетто 0.056 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858204468.53.58.5 см. 56г.
BAG
25шт.13606485820443238.99.2 см. 339г.
CAR
320шт.2360648582044040.410.624.2 см. 1.54кг.
P12
41800шт.33606485820447120110.480 см. 156.56кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
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