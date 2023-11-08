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ATN001104
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN001104
ATN001104

ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН

Референс: ATN001104
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Синий
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок аквамарин
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Тип покрытия матовый
Вес нетто 0.052 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858200022961183 мм. 52г.
BAG
25шт.1360648582000939.48.96 см. 357г.
CAR
320шт.2360648582000640.41419.6 см. 1.61кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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