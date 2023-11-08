ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
Референс: ATN001104
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Синий
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок аквамарин
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Тип покрытия матовый
Вес нетто 0.052 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820002
|296
|11
|83
|мм.
|52
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820009
|39.4
|8.9
|6
|см.
|357
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820006
|40.4
|14
|19.6
|см.
|1.61
|кг.
Документы
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Тип документа
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