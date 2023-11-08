ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АКВАМАР
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АКВАМАР
Референс: ATN001132
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет аквамарин) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Тип покрытия матовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022077
|7.1
|7.1
|4.5
|см.
|0.11
|кг.
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С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
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Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
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