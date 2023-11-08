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ATN001186
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АКВАМАРИН
ATN001186
ATN001186

ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АКВАМАРИН

Референс: ATN001186
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Синий
Направление выхода Наклонный (-ое)
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Тип информационной розетки RJ45
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 2
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Цветовой оттенок аквамарин
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858200887.147.1 см. 74г.
BAG
25шт.13606485820085238.99.2 см. 428г.
CAR
320шт.2360648582008240.410.624.2 см. 1.9кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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